Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Теймур Раджабов из Азербайджана одержал победу над соотечественником Шахрияром Мамедъяровым в Лондоне.
Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов взял реванш над Шахрияром Мамедъяровым в Глобальной шахматной лиге в Лондоне.
Команды азербайджанских шахматистов встретились в девятом туре турнира. Отдельным событием стала шахматная дуэль между Раджабовым и Мамедъяровым, которые уже встречались в первом туре. На сей раз раз Теймур Раджабов вышел победителем, взяв реванш. Однако в командной гонке победа значения не имела: клуб Мамедъярова Alaskan Knights в напряженной борьбе взял верх над командой Раджабова Triverni Kings.
Отметим, что команда Alaskan Knights Мамедъярова сохранила лидерство в турнире, передает "Спутник Азербайджан".