Вестник Кавказа

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теймур Раджабов из Азербайджана одержал победу над соотечественником Шахрияром Мамедъяровым в Лондоне.

Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов взял реванш над Шахрияром Мамедъяровым в Глобальной шахматной лиге в Лондоне. 

Команды азербайджанских шахматистов встретились в девятом туре турнира. Отдельным событием стала шахматная дуэль между Раджабовым и Мамедъяровым, которые уже встречались в первом туре. На сей раз раз Теймур Раджабов вышел победителем, взяв реванш. Однако в командной гонке победа значения не имела: клуб Мамедъярова Alaskan Knights в напряженной борьбе взял верх над командой Раджабова Triverni Kings. 

Отметим, что команда Alaskan Knights Мамедъярова сохранила лидерство в турнире, передает "Спутник Азербайджан".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Игра пройдет в любую погоду

Игра пройдет в любую погоду

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Намеренное отравление шахматистки в Дагестане: полиция проводит проверку

Намеренное отравление шахматистки в Дагестане: полиция проводит проверку

Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

Шахматистов будут растить в школах Дагестана

Шахматистов будут растить в школах Дагестана

Баку принимает международный шахматный фестиваль

Баку принимает международный шахматный фестиваль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы