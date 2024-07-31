Вестник Кавказа

Азербайджанские вольники узнали соперников на Олимпиаде

Азербайджанские вольники узнали соперников на Олимпиаде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Определились соперники азербайджанских борцов на Олимпиаде. Алиаббас Рзазаде сразится с преставителем Узбекистана, а Осману Нурмагомедову – с вольником из Монголии.

Азербайджанские борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде и Осман Нурмагомедов узнали своих соперников на Олимпийских играх в Париже.

В результате прошедшей жеребьевки Рзазаде (вес до 57 кг) проведет первую схватку с представителем Узбекистана Гуломджоном Абдуллаевым.

Нурмагомедову (категория до 86 кг) предстоит сразиться с монгольским спортсменом Баасаньяргалом Бямбасуреном.

Оба вольника начнут участие в борцовском олимпийском турнире с 1/8 финала.

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