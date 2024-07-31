Азербайджанские вольники узнали соперников на Олимпиаде

Определились соперники азербайджанских борцов на Олимпиаде. Алиаббас Рзазаде сразится с преставителем Узбекистана, а Осману Нурмагомедову – с вольником из Монголии.
Азербайджанские борцы вольного стиля Алиаббас Рзазаде и Осман Нурмагомедов узнали своих соперников на Олимпийских играх в Париже.
В результате прошедшей жеребьевки Рзазаде (вес до 57 кг) проведет первую схватку с представителем Узбекистана Гуломджоном Абдуллаевым.
Нурмагомедову (категория до 86 кг) предстоит сразиться с монгольским спортсменом Баасаньяргалом Бямбасуреном.
Оба вольника начнут участие в борцовском олимпийском турнире с 1/8 финала.