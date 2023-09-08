Азербайджанские военные пресекли попытку армянских боевиков построить укрепления

Опубликовано: 19:44, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далеко не первая попытка армянских НВФ создать укрепления перед азербайджанскими позициями потерпела крах. О ситуации рассказали в азербайджанском оборонном ведомстве.

Участники армянских НВФ сегодня вечером предприняли очередную попытку создать укрепления перед позициями армии Азербайджана, сообщили в Минобороны АР.

Армянские боевики начали действовать в 19:05 по местному времени (18:05 мск), на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Они пытались организовать долгосрочные фортификационные сооружения перед азербайджанскими позициями в направлении Шушинского района.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены"

– МИД Азербайджана