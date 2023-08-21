Азербайджанские военные не позволили армянским НВФ укрепить позиции

Опубликовано: 23:44, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку сообщили об очередной попытке армянских боевиков упрочить их позиции на азербайджанской территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Участники армянских НВФ предприняли попытку укрепить свои позиции, однако она была пресечена азербайджанской стороной, рассказали в Минобороны АР.

События произошли сегодня вечером, в 19:45 по местному времени (18:45 мск). Армянские боевики перемещались на военном грузовике "Урал" по азербайджанским территориям, где временно размещен РМК. Они намеревались укрепить свои места дислокации, расположенные напротив азербайджанских позиций в направлении Шушинского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений на указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение было предотвращено"

– Минобороны Азербайджана