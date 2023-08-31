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Азербайджанские военные не позволили армянским боевикам установить укрепления

Азербайджанские военные не позволили армянским боевикам установить укрепления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Незаконные армянские вооруженные формирования попытались установить фортификационные сооружения в Карабахе. Работы были остановлены подразделениями армии АР.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев, вновь попытались укрепить свои позиции, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Боевики в 10:55 по местному времени попытались установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанских военных в Шушинском районе.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли неотложные меры, после чего действия боевиков были остановлены.

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