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Армянские националисты напали на посольство Азербайджана в Ливане

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Группа армянских националистов из 50 человек напало на посольство Азербайджана в Ливане. МИД АР направил Бейруту ноту с целью задержания преступников.

МИД Азербайджана сообщил о нападении на азербайджанское посольство в Ливане группой армянских националистов из 50 человек.

Преступники пробили забор вокруг здания дипломатической миссии, закидали его взрывпакетами с краской и камнями. Сотрудники посольства в результате атаки не пострадали.

В связи с произошедшим внешнеполитическое ведомство АР направило ноту. В министерстве потребовали от Бейрута найти и задержать тех, кто напал на посольство.

"В настоящее время реализуются соответствующие меры. Усилена охрана посольства, ведется расследование совершенного преступления"

- МИД АР

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