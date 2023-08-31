Армянские националисты напали на посольство Азербайджана в Ливане

Опубликовано: 9:36, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Группа армянских националистов из 50 человек напало на посольство Азербайджана в Ливане. МИД АР направил Бейруту ноту с целью задержания преступников.

МИД Азербайджана сообщил о нападении на азербайджанское посольство в Ливане группой армянских националистов из 50 человек.

Преступники пробили забор вокруг здания дипломатической миссии, закидали его взрывпакетами с краской и камнями. Сотрудники посольства в результате атаки не пострадали.

В связи с произошедшим внешнеполитическое ведомство АР направило ноту. В министерстве потребовали от Бейрута найти и задержать тех, кто напал на посольство.

"В настоящее время реализуются соответствующие меры. Усилена охрана посольства, ведется расследование совершенного преступления"

- МИД АР