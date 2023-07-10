Опубликовано: 14:16, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гимнасты из Азербайджана триумфально выступили на международном первенстве по акробатической гимнастике в Италии, завоевав золотые и серебряные медали.

Турнир по акробатической гимнастике "Turin Acro Cup"в итальянском Турине завершился для азербайджанских гимнастов успешно, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики страны.

Так, Агасиф Рагимов и Разия Сеидли принесли Азербайджану золотую награду в составе смешанной пары.

Стоит добавить, что группа, в составе которой были Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова и Лала Гусейнова, стали обладателями серебряных медалей.