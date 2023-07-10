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Азербайджанские гимнасты вернулись домой с турнира в Италии с медалями

Азербайджанские гимнасты вернулись домой с турнира в Италии с медалями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гимнасты из Азербайджана триумфально выступили на международном первенстве по акробатической гимнастике в Италии, завоевав золотые и серебряные медали.

Турнир по акробатической гимнастике "Turin Acro Cup"в итальянском Турине завершился для азербайджанских гимнастов успешно, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики страны.

Так, Агасиф Рагимов и Разия Сеидли принесли Азербайджану золотую награду в составе смешанной пары.

Стоит добавить, что группа, в составе которой были Назрин Фарманова, Айнур Юсуфова и Лала Гусейнова, стали обладателями серебряных медалей.

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