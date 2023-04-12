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Азербайджанские депутаты во главе с Сахибой Гафаровой прилетели в Петербург

Азербайджанские депутаты во главе с Сахибой Гафаровой прилетели в Петербург
Азербайджанская делегация, возглавляемая спикером парламента Сахибой Гафаровой, прилетела в Северную столицу России. В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой прилетела в Санкт-Петербург.

В рамках рабочего визита запланировано участие азербайджанских законодателей в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 55-м ее пленуме.

В азербайджанскую делегацию входят в том числе депутаты:

  • Низами Сафаров,
  • Михаил Забелин,
  • Расим Мусабеков,
  • Арзу Нагиев,
  • глава аппарата Фарид Гаджиев.

В петербургском аэропорту Пулково делегацию из Баку встречали зампредседателя Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул АР в Петербурге Султан Гасымов, постпред азербайджанского парламента при МПА СНГ Айдын Джафаров и прочие официальные лица.

Программа визита

Сахиба Гафарова выступит на пленуме.

Спикер Милли Меджлиса также встретится с руководителями других делегаций.

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