Азербайджанские депутаты во главе с Сахибой Гафаровой прилетели в Петербург

Азербайджанская делегация, возглавляемая спикером парламента Сахибой Гафаровой, прилетела в Северную столицу России. В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой прилетела в Санкт-Петербург.
В рамках рабочего визита запланировано участие азербайджанских законодателей в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 55-м ее пленуме.
В азербайджанскую делегацию входят в том числе депутаты:
- Низами Сафаров,
- Михаил Забелин,
- Расим Мусабеков,
- Арзу Нагиев,
- глава аппарата Фарид Гаджиев.
В петербургском аэропорту Пулково делегацию из Баку встречали зампредседателя Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул АР в Петербурге Султан Гасымов, постпред азербайджанского парламента при МПА СНГ Айдын Джафаров и прочие официальные лица.
Программа визита
Сахиба Гафарова выступит на пленуме.
Спикер Милли Меджлиса также встретится с руководителями других делегаций.