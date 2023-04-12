Азербайджанские депутаты во главе с Сахибой Гафаровой прилетели в Петербург

Опубликовано: 23:07, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанская делегация, возглавляемая спикером парламента Сахибой Гафаровой, прилетела в Северную столицу России. В Санкт-Петербурге состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе со спикером Сахибой Гафаровой прилетела в Санкт-Петербург.

В рамках рабочего визита запланировано участие азербайджанских законодателей в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 55-м ее пленуме.

В азербайджанскую делегацию входят в том числе депутаты:

Низами Сафаров,

Михаил Забелин,

Расим Мусабеков,

Арзу Нагиев,

глава аппарата Фарид Гаджиев.

В петербургском аэропорту Пулково делегацию из Баку встречали зампредседателя Заксобрания Петербурга Николай Бондаренко, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул АР в Петербурге Султан Гасымов, постпред азербайджанского парламента при МПА СНГ Айдын Джафаров и прочие официальные лица.

Программа визита

Сахиба Гафарова выступит на пленуме.

Спикер Милли Меджлиса также встретится с руководителями других делегаций.