Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военных

Власти Азербайджана направили соболезнования Турции, которая потеряла военнослужащих во время антитеррористической операции.

Минобороны Азербайджанской Республики направило сообщение с соболезнованиями турецкой стороне в связи с гибелью девяти военных в процессе проведения операции по уничтожению террористов.

Официальное письмо было отправлено главной Минобороны АР Закиром Гасановым министру нацобороны Турции Яшару Гюлеру.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении 12 января нынешнего года военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате вероломного нападения членов террористической организации в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit". Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем любые проявления террора"

- Закир Гасанов

Также свои соболезнования выразило Министерство иностранных дел АР. Об этом ведомство написало в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что девять турецких военных погибли при проведении операции против террористов на севере Ирака. В ответ военные силы Турции ликвидировали 12 человек террористической группировки.