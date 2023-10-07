Турция примет более жесткие меры против РПК

Опубликовано: 15:24, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В администрации президента Турции заявили, что операции Анкары против Рабочей партии Курдистана примут более жесткий характер. Ранее террористы РПК устроили теракт в столице.

Военные операции Турции против запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана будут жесткими и активными.

Как сообщили источники "Вестника Кавказа", Эрдоган сделал вчера предупреждение о том, что Турция продолжить свою борьбу, пока все террористы не будут уничтожены.

"Военные операции наших героических военнослужащих обретут более активный и жесткий характер. Турция не станет заложником террористов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Теракт в Анкаре

Теракт возле здания МВД Турции в Анкаре произошел 1 октября. Двое сотрудников полиции получили ранения. Одного террориста удалось нейтрализовать, второй подорвался себя.

После взрыва МО Турции сообщило об ударах по объектам РПК на севере Ирака.