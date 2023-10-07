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Турция примет более жесткие меры против РПК

Турция примет более жесткие меры против РПК
В администрации президента Турции заявили, что операции Анкары против Рабочей партии Курдистана примут более жесткий характер. Ранее террористы РПК устроили теракт в столице.

Военные операции Турции против запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана будут жесткими и активными.

Как сообщили источники "Вестника Кавказа", Эрдоган сделал вчера предупреждение о том, что Турция продолжить свою борьбу, пока все террористы не будут уничтожены.

"Военные операции наших героических военнослужащих обретут более активный и жесткий характер. Турция не станет заложником террористов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Теракт в Анкаре

Теракт возле здания МВД Турции в Анкаре произошел 1 октября. Двое сотрудников полиции получили ранения. Одного террориста удалось нейтрализовать, второй подорвался себя.

После взрыва МО Турции сообщило об ударах по объектам РПК на севере Ирака.

Рабочая партия Курдистана объявила об организации теракта в Анкаре

Рабочая партия Курдистана объявила об организации теракта в Анкаре

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