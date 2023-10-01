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Рабочая партия Курдистана объявила об организации теракта в Анкаре

Рабочая партия Курдистана объявила об организации теракта в Анкаре
Смертники, пытавшиеся взорвать сегодня утром здание МВД в Анкаре, были членами Рабочей партии Курдистана, передают турецкие СМИ.

Турецкие СМИ рассказали, что за сегодняшним терактом у здания МВД Турции в Анкаре стоит Рабочая партия Курдистана, имеющая в республике статус террористической организации.

В частности, об этом в режиме сенсационного сообщения объявил A Haber, поведав, что Рабочая партия Курдистана утверждает, что ее представители устроили утренний теракт, и она берет на себе ответственность за это преступление против человечности.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН в Нью-Йорке охарактеризовал взрыв у здания МВД как один из завершающих всплесков террористической активности в Турции.

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

Возле здания МВД Турции прогремел мощный взрыв

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