Рабочая партия Курдистана объявила об организации теракта в Анкаре

Опубликовано: 18:56, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Смертники, пытавшиеся взорвать сегодня утром здание МВД в Анкаре, были членами Рабочей партии Курдистана, передают турецкие СМИ.

Турецкие СМИ рассказали, что за сегодняшним терактом у здания МВД Турции в Анкаре стоит Рабочая партия Курдистана, имеющая в республике статус террористической организации.

В частности, об этом в режиме сенсационного сообщения объявил A Haber, поведав, что Рабочая партия Курдистана утверждает, что ее представители устроили утренний теракт, и она берет на себе ответственность за это преступление против человечности.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН в Нью-Йорке охарактеризовал взрыв у здания МВД как один из завершающих всплесков террористической активности в Турции.