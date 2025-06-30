Вестник Кавказа

Азербайджан возвращает в Джебраил и Хыдырлы сотни жителей

Азербайджан возвращает в Джебраил и Хыдырлы сотни жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане вернутся в родные населенные пункты свыше ста семей. Из временных мест проживания они переселяются в подготовленные для них дома в освобожденных и восстановленных Джебраиле и Хыдырлы.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане вернется сегодня в город Джебраил и в село Хыдырлы Агдамского района.

В Джебраил возвращаются 50 семей - 199 человек, в Хыдырлы - 60 семей в составе 235 человек. Ранее эти семьи проживали в разных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Восстановление инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах сделало возможным возвращение жителей в родные места.

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