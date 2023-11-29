Азербайджан стал одним из лидеров по поставкам газа в ЕС в 2023 году

Евростат предоставил статистическую информацию по поставкам трубопроводного газа в страны Европы. Азербайджан попал в топ-5 по поставкам топлива за одиннадцать месяцев прошлого года.

Азербайджанская Республика стала одним из лидирующих поставщиков трубопроводного газа в Евросоюз. Республика попала в топ-5 по объему экспорта газа в ЕС с января по ноябрь прошлого года.

Такую информацию предоставило статистическое управление Евросоюза.

Отмечается, что в прошлом году первое место по поставкам топлива за одиннадцать месяцев занял Алжир. Он отправил 1 млн тераджоулей, что на 2% меньше предыдущих показателей.

Второе место у Норвегии - 871,8 тыс ТДж. На третьем месте Великобритания - 720,7 тыс ТДж. Четвертое место у России - 537,3 тыс ТДж.

Замыкает пятерку лидеров Азербайджан. За прошлый год республика отправила в европейские страны 452,6 тыс ТДж газа, что почти на 4% больше прошлого объема.

Отмечается, что республика экспортировала топливо на 5,7 млрд евро.

Также, уточняется, что в ноябре прошедшего года АР стал третьим по объемам поставок газа в ЕС. В этом месяце Азербайджан отправил 43,3 тыс ТДж на 706,2 млн евро.

Азербайджан показал себя надежным импортером

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении для Азербайджана опубликованной газовой статистики.



"Если судить по итогам прошлого года и по данным Министерства энергетики Азербайджана, то по сравнению с 2022 годом мы нарастили экспорт газа в Европу на 400 млн кубометров. Всего в прошлом году Азербайджан реализовал на европейских рынках 11,8 млрд кубометров газа – это почти 50% экспортированного газа. Если посмотреть на динамику, то мы с каждом годом наращиваем поставки газа в Европу, а это означает, что европейские импортеры довольны сотрудничеством с Азербайджаном", - сказал он.



"В создавшихся условиях европейские клиенты желают увеличить импорт трубопроводного газа из Азербайджана. Если судить по планам правительства Азербайджана на 2024 год, в этом году еще две страны будут стабильно импортировать азербайджанский газ. Первая – Венгрия, вторая – Сербия. То есть еще на миллиард кубометров запланировано увеличить объемы поставок на азербайджанского газа на европейские рынки", - сообщил Ильхам Шабан.

Что делает ЕС для импорта газа из АР?

Экономист обратил внимание, что власти Евросоюза, заявляя о желании наращивать поставки газа из Азербайджана, пока не предпринимают для этого практических действий. "18 июля 2022 года между Азербайджаном и Еврокомиссией был подписан меморандум об энергетическом сотрудничестве, который предусматривал к 2027 году удвоение импорта азербайджанского газа. Но мы не видим со стороны официального Брюсселя каких-либо шагов для реализации этого плана. Об этом не раз говорил президент Ильхам Алиев, что ни кредитования, ни других льгот мы со стороны Еврокомиссии не получаем", - отметил он.



Ильхам Шабан объяснил это временным желанием Брюсселя инвестировать исключительно в возобновляемые источники энергии в рамках зеленой энергетики. Из-за этого потенциальный запрос на дальнейший рост поставок газа из Азербайджана в ЕС может быть не удовлетворен. "В этом году поставки вырастут на миллиард кубометров – но это уже максимум того, что позволяет инфраструктура. Для увеличения объемов в последующие годы необходимо расширить Южный газовый коридор, что требует солидных капиталовложений в несколько миллиардов евро", - подчеркнул эксперт.



"Если говорить об оценках таких инвестиций, то только участок Южного газового коридора до границы Европы требует порядка 2 млрд евро, а в целом расширение этой системы трубопроводов будет стоить около 3,5-4 млрд евро. Если Евросоюз заинтересован в росте поставок газа из Азербайджана, то у нас эти объемы есть, но европейским импортерам необходимо создать необходимую для увеличения импорта инфраструктуру", - заключил Ильхам Шабан.