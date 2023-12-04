Азербайджан усиливается в Сербии не в ущерб России

Европейские власти видят в интерконнекторе "Сербия-Болгария" избавление Балкан от зависимости от российского газа. Так ли это на самом деле?

Отношения Сербии и Азербайджана с момента восстановления последним независимости складывались весьма успешно. Страны с разными языковыми группами и религией пережили в 90-х схожую судьбу. Сербия потеряла контроль над Косово, у Азербайджана на три десятилетия были оккупированы Арменией Карабах и Восточный Зангезур. Белград и Баку поддерживали друг друга на всех международных площадках, отстаивая принцип территориальной целостности. Азербайджан не поддерживал независимость Косово, а Сербия - не признавала сепаратистский режим в Ханкенди.

Между законодательными ветвями власти этих государств налажено сотрудничество. В парламенте Сербии работает межпарламентская группа дружбы с Милли Меджлисом. В 2008 году, когда Косово объявил о независимости, Баку заявил, что "считает этот незаконный акт противоречащим международному праву". В 2021 году страны вывели отношения на новый уровень, объявив об установлении безвизового режима. Лидеры стран считают двусторонние связи стратегическими. Об этом, в частности, заявлял во время своего визита в 2010 году бывший сербский президент Борис Тадич. С того времени двусторонние встречи активизировались. В 2011 году президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с Тадичем открыл в городе Нови-Сад бюст композитору Узеиру Гаджибекову.

Нынешний президент Сербии Александр Вучич поддерживает укрепление отношений. В 2018 году он посещал Баку с официальным визитом. Алиев тогда отметил, что, хотя страны уже поддерживают друг друга на международной арене, сотрудничают в гуманитарной и экономической сфере, в будущем они могли бы активнее работать и в области энергетики и транспорта. Со своей стороны, Вучич назвал Азербайджан "дружественным" государством и допустил привлечение сербских инвестиций в азербайджанские проекты.

В 2022 году сербскую столицу посетил Ильхам Алиев. На той встрече он подписал с Сербией меморандум о создании Совета стратегического партнерства. Вучич и Алиев обсудили энергетику, удобрения, ремонт нефтяных сооружений, ВПК, сельское хозяйство и международную ситуацию. Именно тогда Вучич обратил внимание на то, что Азербайджан обладает большими запасами газа. На тот момент экспорт "голубого топлива" из Азербайджана в ЕС составлял 22 млрд кубометров. Через семь лет, по словам сербского президента, они способны вырасти до 35 млрд в год. Вучич сказал, что Сербия хочет создать интерконнектор с Болгарией для импорта азербайджанского газа. Во время визита в Баку в декабре 2022 году сербский лидер подробно обсудил данную тему с азербайджанскими коллегами.

Ровно через год задуманное Александром Вучичем осуществилось. 10 декабря в Сербию с деловым визитом прибыл Ильхам Алиев, чтобы вместе с Вучичем и лидером Болгарии Руменом Радевым открыть тот самый газовый интерконнектор "Сербия-Болгария". Интерконнектор располагается в сербском городе Ниш около болгарской границы - он стал частью ранее запущенного "Южного газового коридора". Благодаря новой инфраструктуре Сербия сможет получить до 400 млн кубометров газа до конца 2024 года. После 2027 года объемы могут вырасти до трех раз.

Участие Сербии в "Южном газовом коридоре" было очевидно уже в 2018 году, ведь в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который был призван транспортировать азербайджанский газ в Европу через Турцию, наряду с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым участвовал и президент Сербии. Вторым элементом "Южного газового коридора" выступает Трансадриатический трубопровод (TAP). В декабре 2020 года Азербайджан начал экспортировать газ по TAP. Источником поставок служит месторождение "Шахдениз" с запасами около 1,2 трлн кубометров. Азербайджанский газ уже покупают Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

Официальные лица ЕС считают новую сделку о поставках азербайджанского газа в Сербию возможностью избавить регион от влияния России. "Европейский союз уверенно поддержал данный проект, который позволит диверсифицировать источники снабжения энергией Сербии. Таким образом заканчивается полная зависимость от российского газа", — отметил глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.

На самом деле, между Сербией и Россией нет никаких газовых войн. Сербия ежегодно покупает около 3,2 млрд куб м газа, из которых два миллиарда приходятся на Россию. Москва продает союзнику топливо по льготной цене. Об этом даже говорил сам Вучич. В то время как минимальная цена на тысячу кубометров газа составляет $4 тыс, Белград платит российским поставщикам "фантастическую цену" - $400. Если бы Россия продавала по рыночным ценам, то Сербии пришлось бы платить €4,8 млрд - это больше 35% годового бюджета республики (€13,5 млрд).

Вряд ли в Сербии считают покупку азербайджанского газа снятием зависимости от России. Азербайджан и Россия продают газ и Турции, не испытывая никакой конкуренции друг с другом. В случаем с Сербией возможен такой же вариант. Поставки российского газа в пять раз превосходят объем, предлагаемый Азербайджаном.

Политический настрой руководства в Белграде одинаково благожелательный и к Москве, и к Баку. Обе страны рассматриваются в качестве друзей. Правительство испытывает на себе давление ЕС, куда Белград стремится, по теме антироссийских санкций, но пока его удается выдержать. Россия остается надежным партнером Сербии в сфере энергетики и ВПК. Так что едва ли открытие интерконнектора в Сербии может как-то пошатнуть отношения в треугольнике Азербайджан-Сербия-Россия.