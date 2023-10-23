Азербайджан сокращает потерю водных ресурсов

Азербайджанская Республика намерена сократить потери водных ресурсов и реализовать проект по очистке сточных вод для их повторной эксплуатации.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня подписал документ о реализации программы по сокращению потерь водных ресурсов. Такую информацию опубликовали на официальном сайте президента.

Отмечается, что лидер страны подписал указ о выполнении проекта по очистке сточных вод, которые сбрасываются в акваторию Каспийского моря, и их повторной эксплуатации.

Проект будет осуществляться на территории Абшеронского района, где расположена Говсанская аэрационная станция.

Реализация программы была поручена кабинету министров.