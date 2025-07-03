Вестник Кавказа

Азербайджан продолжает возвращение населения в Джебраил

Азербайджан продолжает возвращение населения в Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в города Джебраил в Азербайджане вернется еще 44 семьи. Население спустя три десятилетия возвращается в родной город.

В Джебраил 30 июля переедут на постоянное место жительства 44 азербайджанские семьи.

Группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в родной город, который сегодня восстанавливается после оккупации. В Джебраил переезжают на этом этапе 166 человек. Ранее эти люди временно проживали в различных регионах Азербайджана, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

 Возвращение жителей в Джебраил осуществляется в соответствии с поручением азербайджанского президента Ильхама Алиева. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.