Азербайджан продолжает возвращение населения в Джебраил

Сегодня в города Джебраил в Азербайджане вернется еще 44 семьи. Население спустя три десятилетия возвращается в родной город.

В Джебраил 30 июля переедут на постоянное место жительства 44 азербайджанские семьи.

Группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в родной город, который сегодня восстанавливается после оккупации. В Джебраил переезжают на этом этапе 166 человек. Ранее эти люди временно проживали в различных регионах Азербайджана, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращение жителей в Джебраил осуществляется в соответствии с поручением азербайджанского президента Ильхама Алиева.