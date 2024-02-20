Вестник Кавказа

Азербайджан продолжает поставки яиц в Россию

Яйца в упаковке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Через сухопутную границу между Азербайджаном и Россией продолжаются поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции – на сегодняшний день границу пересекли свыше 25 млн штук, только за последнюю неделю их число превысило 2,5 млн.

Азербайджан и Турция в общей сложности поставили в РФ 25,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.

Только с 19 по 25 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на границе Азербайджана и России в РФ поступило 1,8 млн яиц из Азербайджана и 633,6 тыс. штук из Турции, передает Trend.

Напомним, на фоне резкого роста цен на яйца в конце 2023 года в России решили обнулить пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Импорт 1,2 млрд яиц позволит стабилизировать ценовую ситуацию.

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