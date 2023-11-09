Азербайджан отмечает День национального возрождения

В Азербайджане сегодня отмечают День национального возрождения. Этот праздник был учрежден в республике 31 год назад.

В пятницу, 17 ноября, в Азербайджане празднуют День национального возрождения.

История праздника связана с национально-освободительным движением, зародившимся в Баку в конце 1988 года.

17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе, под председательством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На нем было принято решение исключить из названия республики два слова – советская и социалистическая.

А в 1992 году 17 ноября было объявлено государственным праздником.

Сегодня по случаю этого праздника всех азербайджанцев поздравила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. Соответствующую публикацию она разместила на своих страницах в соцсетях.