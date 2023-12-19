Азербайджан очистил от мин 7 тыс га в Карабахе и Восточном Зангезуре

Азербайджанские саперы устранили угрозы взрывов на 7 тыс га в Карабахе и Восточном Зангезуре. За этот год им удалось обезвредить более 2 тыс мин.

В текущем году армии Азербайджана удалось обезвредить в Карабахе и Восточном Зангезуре свыше 2,3 тыс мин. Об этом сказано в сообщении на сайте Минобороны страны.

"В 2023 году, в целом, на 6930 гектарах земли на освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены и обезврежены 234 единицы противопехотных, 721 единиц противотанковых мин и 1405 единиц неразорвавшихся боеприпасов"

– оборонное ведомство

В министерстве также отметили, что в первую очередь ведутся работы по разминированию в населенных пунктах, на посевных территориях, дорогах и других объектах инфраструктуры.