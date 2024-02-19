Вестник Кавказа

Азербайджан инвестирует в строительство здравниц Железноводска

Азербайджан инвестирует в строительство здравниц Железноводска
© Фото: Telegram-канал Евгения Бакулина
Азербайджанская компания намерена инвестировать средства в строительство новых здравниц в курортном Железноводске: согласно договоренности, под будущую застройку будет выделено три участка, на которых вырастут еще три санатория.

Азербайджанский инвестор планирует вложить средства в строительство санаториев Железноводска, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Бакулин.

"Особой экономической зоной Железноводска вновь заинтересовались инвесторы. Азербайджанский инвестор заключил соглашение на три участка общей площадью 9 га. Инвестиционные вложения составят порядка 9 млрд рублей"

- Евгений Бакулин

Планируется строительство трех санаториев на 600 номеров и 1200 койко-мест, поведал градоначальник. 

Также сити-менеджер напомнил, что у Кавминвод уже есть опыт успешного сотрудничества с азербайджанским бизнесом: на его инвестиции в регионе построен первый пятизвездочный санаторий, и не только он один.

Популярность особой экономической зоны в Железноводске растет, а значит Железноводск продолжит развитие, - добавил Бакулин.

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