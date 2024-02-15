Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан объединяются в оборонной промышленности

Азербайджан и Казахстан объединяются в оборонной промышленности
В Баку прошла встреча министра оборонной промышленности Азербайджана с делегацией из Казахстана. Стороны обсудили сотрудничество стран в оборонной промышленности.

Глава министерства оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев принял в Баку делегацию из Казахстана во главе с замминистра обороны РК Бакытбеком Сыдыковым и замруководителя Минпромышленности и строительства Азаматов Бейспековым.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече было отмечено, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание оборонной промышленности, благодаря чему эта отрасль стремительно развивается в Азербайджане.

Мустафаев также подчеркнул, что сотрудничество в оборонной промышленности – это одно из ключевых направлений для тюркских государств.

Гости из Астаны заявили, что сотрудничество двух стран в этой сфере должно развиваться. Кроме того, поднимались вопросы расширения связей в сфере оборонпрома, взаимных визитов, укрепления партнерства и другие темы.

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