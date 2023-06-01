Азербайджан, Грузия, три страны ЕС и ЕК обсудили развитие "зеленой" энергии

Опубликовано: 17:59, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку прошла встреча представителей Азербайджана, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии и ЕК. Центральной темой стало развитие "зеленой" энергии.

В четверг, 1 июня, в Баку состоялось третье заседание министров по реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве в развитии и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии. Оно прошло в рамках стартовавшей накануне Бакинской энергетической недели.

В онлайн-формате во встрече участвовали представитель Болгарии и директор Еврокомиссии по стратегии энергополитики и координации.

В ходе встречи было решено, что к "Коридору зеленой энергии" подключится Болгария.

Также обсуждался проект Меморандума о взаимопонимании по выбору консалтинговой компании и созданию совместного предприятия между странами-участницами.

Следующее заседание в таком формате пройдет в июле. Точная дата станет известна позже.