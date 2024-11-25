Автомобиль рухнул в водохранилище в окрестностях Севастополя

Сегодня утром крымские спасатели доставали из воды легковушку, водитель которой не справился с управлением и вместе с пассажиром ушел с трассы под воду в селе Кольчугино под Симферополем.

В Симферопольском районе Крыма сегодня утром погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Chevrolet – по невыясненным пока причинам машина слетела с трассы и рухнула в водохранилище, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Авария произошла в селе Кольчугино под Симферополем – на место были вызваны специалисты МЧС, которые с помощью троса подняли машину с глубины около 4 м, однако водитель и его пассажир были уже мертвы, также в салоне был найден труп собаки, передает "АиФ-Крым".

В операции приняли участие 15 сотрудников МЧС, а также 5 единиц спецтранспорта.

Как полагают спасатели, причиной аварии могла стать усталость водителя или отказ рулевой или тормозной систем иномарки, добавили в ведомстве.