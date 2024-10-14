Вестник Кавказа

Авиалайнеры Qazaq Air начинают ежедневно летать между Астаной в Жезказганом

Авиалайнеры Qazaq Air начинают ежедневно летать между Астаной в Жезказганом
© Фото: пресс-служба АО “Самрук-Казына“
Уже с предстоящего воскресенья, 27 октября, самолеты казахстанской компании Qazaq Air будут ежедневно совершать полеты между столицей страны Астаной и административным центром Улытауской области городом Жезказганом.

Авиалайнеры авиакомпании Qazaq Air, дочерней компании Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" с главным хабом в столице страны городе Астана, с воскресенья, 27 октября, начинает ежедневные полеты по маршруту Астана – Жезказган – Астана.

Новые авиарейсы предоставят новые возможности жителям Жезказгана и Улытауской области страны, позволяя не только быстрее добраться до столицы (расстояние между городами составляет 645 км, которое поезд преодолевает за без малого 16 часов), но и, благодаря гибкому расписанию, позволит им удобно состыковать рейсы как внутри Казахстана, так и за рубеж, передает Sputnik Казахстан.

Расписание полетов в разные дни недели будет отличаться: так, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям рейс IQ 389 будет вылетать из Астаны в 07:35 по местному времени и приземляться в аэропорту Жезказгана в 09:10. В обратный путь авиалайнер рейсом IQ 390 вылетит в 13:50 и приземлится в воздушной гавани Астаны в 14:45.

По вторникам, четвергам и субботам утренний рейс из Астаны будет выполняться в то же время, а вот обратно из Жезказгана самолет будет вылетать уже в 09:40 утра и приземлится в Астане в (11:00.

Столь гибким расписание составлено для того, чтобы авиапассажиры могли пересесть в Астане на удобные стыковочные авиарейсы в Петропавловск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Костанай, Кызылорду и Алматы, отмечается в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Рейсы в Баку сохранили в зимнем расписании аэропорта в Нижнем Новгороде

Рейсы в Баку сохранили в зимнем расписании аэропорта в Нижнем Новгороде

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года

Иран остановил полеты в Европу после нового пакета санкций

Иран остановил полеты в Европу после нового пакета санкций

33 новых маршрута готовит группа &quot;Аэрофлот&quot; на зиму

33 новых маршрута готовит группа "Аэрофлот" на зиму

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год

Перелеты по России выросли в цене на 30% за год

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Azur Air будет летать из Сочи в Коломбо

Azur Air будет летать из Сочи в Коломбо

Иранский самолет сел на недостроенную полосу в Грозном

Иранский самолет сел на недостроенную полосу в Грозном

&quot;Армянские авиалинии&quot; на месяц остановили все полеты

"Армянские авиалинии" на месяц остановили все полеты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы