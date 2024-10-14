Авиалайнеры Qazaq Air начинают ежедневно летать между Астаной в Жезказганом

Уже с предстоящего воскресенья, 27 октября, самолеты казахстанской компании Qazaq Air будут ежедневно совершать полеты между столицей страны Астаной и административным центром Улытауской области городом Жезказганом.

Авиалайнеры авиакомпании Qazaq Air, дочерней компании Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" с главным хабом в столице страны городе Астана, с воскресенья, 27 октября, начинает ежедневные полеты по маршруту Астана – Жезказган – Астана.

Новые авиарейсы предоставят новые возможности жителям Жезказгана и Улытауской области страны, позволяя не только быстрее добраться до столицы (расстояние между городами составляет 645 км, которое поезд преодолевает за без малого 16 часов), но и, благодаря гибкому расписанию, позволит им удобно состыковать рейсы как внутри Казахстана, так и за рубеж, передает Sputnik Казахстан.

Расписание полетов в разные дни недели будет отличаться: так, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям рейс IQ 389 будет вылетать из Астаны в 07:35 по местному времени и приземляться в аэропорту Жезказгана в 09:10. В обратный путь авиалайнер рейсом IQ 390 вылетит в 13:50 и приземлится в воздушной гавани Астаны в 14:45.

По вторникам, четвергам и субботам утренний рейс из Астаны будет выполняться в то же время, а вот обратно из Жезказгана самолет будет вылетать уже в 09:40 утра и приземлится в Астане в (11:00.

Столь гибким расписание составлено для того, чтобы авиапассажиры могли пересесть в Астане на удобные стыковочные авиарейсы в Петропавловск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Костанай, Кызылорду и Алматы, отмечается в сообщении.