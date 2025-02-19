Аварию на теплотрассе устраняют в Махачкале

В городе Махачкала произошла авария на теплотрассе. Ведутся ремонтные работы, поделились в городской администрации.
Накануне в Махачкале была зафиксирована авария на теплотрассе, информирует администрация города. Начаты ремонтно-восстановительные работы.
"В Махачкале <…> произошла авария на теплотрассе с термальными водами. На месте происшествия наблюдается задымление, а также замыкание на проводах электроснабжения"
– сообщение
Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, уточнили в администрации Махачкалы.