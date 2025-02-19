Вестник Кавказа

Аварию на теплотрассе устраняют в Махачкале

Аварию на теплотрассе устраняют в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Махачкала произошла авария на теплотрассе. Ведутся ремонтные работы, поделились в городской администрации.

Накануне в Махачкале была зафиксирована авария на теплотрассе, информирует администрация города. Начаты ремонтно-восстановительные работы.

"В Махачкале <…> произошла авария на теплотрассе с термальными водами. На месте происшествия наблюдается задымление, а также замыкание на проводах электроснабжения"

– сообщение

Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, уточнили в администрации Махачкалы.

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