Авария с танкерами не нанесла серьезного урона экосистеме Черного моря

Разлив мазута из танкеров, потерпевших крушение у берегов Крыма, не разрушил экосистему Черного моря, она постепенно восстанавливается, пришли к выводу ученые Института океанологии РАН.

Авария с двумя танкерами, перевозившими мазут для крымских ТЭЦ, основательно потрепала, но не разрушила прибрежную экосистему Черного моря, сейчас она постепенно восстанавливается, заявили в пресс-службе Института океанологии РАН.

Ученые провели детальные исследования акватории в ходе научной экспедиции с 24 июня по 11 июля, исследовав дно северо-восточного побережья Черного моря между поселком Джемете (МО Анапа) и поселком Лермонтово (Туапсинский район), обнаружив лишь единичные выбросы жидкого мазута, передает РИА Новости.

"Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы"

- пресс-служба Института океанологии РАН

Эти данные подтверждают и пробы флоры, фауны и донных осадков, собранные в Таманском заливе Азовского моря и в близлежащих реках – в них загрязнений мазутом не обнаружено вовсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что основные последствия катастрофы с танкерами ударили по побережью курортной Анапы, переживающей экологическую катастрофу - специалисты предупредили, что пляжи курорта в этом году могут не открыться, а для того, чтобы природа смогла оправиться после этого, может потребоваться несколько лет.