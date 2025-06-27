Авария на газовой скважине в Каракалпакстане

В ходе бурения первой разведочной скважины на месторождении "Муйнак" в Каракалпакстане (Узбекистан) геологи наткнулись на мощный пласт метана, произошел выброс газа и вспыхнул пожар.

На буровой площадке на месторождении "Муйнак" в узбекском Каракалпакстане произошло чрезвычайное происшествие – при первом разведочном бурении на глубине более 4,7 тыс м внезапно началось интенсивное выделение метана, который вырвался из скважины и вспыхнул, сообщает Минэнерго Узбекистана.

ЧП произошло в махалле "Учсой" в Муйнакском районе страны, геологи планировали пробурить скважину до глубины 5 тыс м. К счастью, участок расположен на значительном удалении от населенных пунктов, передает Podrobno.uz.

Сейчас над устранением последствий аварии работают все профильные службы, в том числе спасатели, сотрудники компании "Узбекнефтегаз" и входящие в ее структуру специалисты Центрального военизированного контрольного отряда по предотвращению и ликвидации фонтанов нефти и газа. К устранению последствий также подключены сотрудники МЧС.

Выброс газа произошел без пострадавших, сейчас его излишки для предотвращения возможного вреда для здоровья людей, окружающей среды и животного мира сжигаются в контролируемом режиме, добавили в министерстве.