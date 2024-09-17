Астана примет Дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана стартуют завтра в столице Казахстана. Они будут проводиться в рамках соглашения, которое было достигнуто в ходе визита в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Жители и гости Астаны в ближайшие три дня смогут познакомиться поближе с культурой Азербайджана – 24, 25 и 26 сентября в казахстанской столице состоятся Дни культуры Азербайджана, рассказали в Минкультуры РК.

В ведомстве напомнили, что соглашение о взаимной организации такого рода событий было достигнуто президентами во время визита Ильхама Алиева в Казахстан.

Отмечается, что в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан было достигнуто соглашение о проведении взаимных Дней культуры.

В министерстве уточнили, что глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особую роль культурного сотрудничества в укреплении отношений Баку и Астаны.

Во вторник 24 сентября будет проведена презентация книги "Физули-530". Кроме того, в первый день состоится этно-джазовый концерт.

На среду 25 сентября запланированы заключение меморандума между национальными библиотеками обеих стран и презентация книги Эльмиры Ахундовой. Организаторы устроят также открытие выставки под названием "Жемчужины искусства Азербайджана". Своим выступлением порадует зрителей концерт танцевального ансамбля.

В заключительный день 26 сентября специалисты прочитают лекции о современном искусстве Азербайджана. Они также расскажут об иконографии Томрис.

А на гала-концерте, который состоится в четверг в Национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, на сцену выйдут народные артисты Азербайджана.