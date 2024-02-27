Армения вернула Азербайджану плененного солдата

Военнослужащий ВС Азербайджана Руслан Панахов, ранее заблудившийся в тумане и случайно перешедший на территорию Армении, где он был взят в плен, возвращен в Баку. Самолет с ним уже сел в аэропорту Гейдар Алиев.

Армянская сторона вернула в Азербайджан потерявшего дорогу в тумане и взятого в плен азербайджанского военного Руслана Панахова спустя менее чем через сутки после того, как было объявлено о решении прекратить открытое в отношении него уголовное дело и отпустить его в Азербайджан.

Самолет с Панаховым на борту сел в международном аэропорту Гейдар Алиев.

После приземления военный пообщался с журналистами. Он охарактеризовал свое самочувствие как хорошее, отметил, что его здоровье в норме.

"Я очень счастлив вернуться на Родину"

– Руслан Панахов

Солдат также поблагодарил президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Я знал, что он вызволит меня из плена"

– солдат

Инцидент произошел 28 февраля. Рано утром Панахов перемещался между служебными позициями. В тумане он сбился с дороги и из-за плохой видимости оказался на территории Армении.

Там солдат был взят в плен, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Панахова обвиняли в том числе в попытках диверсии и убийства, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов, которых не могло не быть у военнослужащего.

Накануне вечером Следком Армении признал, что Панахов действительно случайно заблудился, дело против него было закрыто. В СНБ Армении заверили, что солдата передадут Азербайджану в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на высшем уровне.