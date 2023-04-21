Опубликовано: 12:00, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянское руководство выделило деньги на проектировку таможенных пунктов на границе с Турцией. Власти страны планируют завершить строительные работы в короткие сроки.

Власти Армении потратят 28,3 млн драмов на проектировку таможенного пункта Маргара, который находится на армяно-турецкой границе, постановление принято в ходе заседания кабинета министров республики.

Ранее, 28 марта, было принято решение о передачи Комитету государственных доходов Армении территории, на которой будет располагаться новый таможенный пункт. В документе говорится, что возведение планируется завершить в кротчайшие сроки, а проектировка и строительство будет вестись параллельно.

В решении сказано, что первый этап включит в себя проектировку коммуникаций и фундамент, а второй – проведение строительных работ. Создание пропускного пункта пройдет без какого-либо конкурса, поскольку руководство страны стремится сдать КПП быстрее.

Комитет госдоходов с этой целью обратился в Комитет градостроительства и попросил список компаний, которые могут провести проектировку и строительство за короткое время. Проектировкой займется компания "Арбак и сыновья", а строительством - "Арткон" и "Саакяншин".

Стройка КПП не означает открытие границы

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание, что демонстративная активность властей Армении по подготовке к открытию армяно-турецкой границы вовсе не означает, что граница в самом деле будет открыта в обозримой перспективе.

"Мы являемся свидетелями скорее политической кампании режима Никола Пашиняна, чем реальной двусторонней работы по разблокированию коммуникаций. Дело в том, что Турция не откроет свою границу с Арменией до тех пор, пока не будет открыта граница Азербайджана с Арменией. Турецкие власти не раз подчеркивали, что намерены действовать только в параллели с продвижением армяно-азербайджанского урегулирования: начались перевозки из Азербайджана в Армению и наоборот – вслед за этим начинается транспортное сообщение Армении с Турцией. И никак иначе. Поэтому какая угодно подготовка КПП на турецкой границе ничего не значит, пока Ереван ничего не делает на азербайджанской границе", - указал он.

Почему Турция не откроет границу первой?

"В первую очередь Турция избрала такой подход потому, что является надежным союзником Азербайджана. Граница с Арменией была изначально закрыта Турцией 30 лет назад из-за оккупации армянскими войсками азербайджанских территорий. Несмотря на завершение Карабахской войны, армянскими незаконные вооруженные формирования по-прежнему остаются в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и Ереван не то что не выводит их с чужой земли, но и предпринимает активные усилия по их вооружению и укреплению. Каких-либо шагов по нормализации отношений с Баку власти Армении, напротив, не совершают. По этой причине у Турции попросту нет оснований для того, чтобы открывать и даже "приоткрывать" армянскую границу, ведь агрессивные антиазербайджанские действия Еревана продолжаются", - напомнил Андрей Петров.

"Кроме того, открытие армяно-азербайджанской границы Турции выгоднее, чем открытие армяно-турецкой. В структуре товарооборота Армения-Турция со значительным перевесом большинство составляют турецкие товары, и от прямого транспортного сообщения выиграют именно армянские импортеры, которым не придется платить за транзит товаров через Грузию, а для турецких компаний разница окажется неощутимой. Что же по-настоящему важно для турецкого бизнеса – это запуск Зангезурского коридора, который создаст объемный грузовой трафик из Азербайджана в Турцию (и из России в Турцию) и в обратном направлении. Для запуска Зангезурского коридора необходимо открытие армяно-азербайджанской границы. Поэтому, если Ереван в самом деле желает разблокировать сообщение с Турцией, ему следует сейчас строить КПП на юге, напротив азербайджанского Агбенда, а не на северо-западе", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".