Армения оказалась самой "женской" страной в мире

Где в мире живет больше всего женщин? Согласно статистическим данным, в Армении 55% населения составляют женщины, такого перекоса в сторону женского населения нет больше нигде.

Армения стала мировым лидером, в этой стране, по официальным данным, доля женского населения - более 55%.

В Армении на начало 2024 года проживает около 3 млн человек, из них более 1,1 млн - в Ереване, еще около 2 млн - в других городах, сельское население составляет 1 млн человек.

Из данных Всемирного банка следует, что в топ-5 "женских" стран входят Украина, Беларусь, Россия (53,5%), Латвия.

Минимальной доля женского населения оказалась в Катаре - менее 27,5%. Похожая ситуация наблюдается в ОАЭ и Бахрейне.

В целом для постсоветского пространства характерна высокая численность женского населения, для стран Персидского залива - мужского.

В России мужского населения больше или столько же, сколько женского на Северном Кавказе, а Ивановская область поддерживает статус «города невест».

Отметим, что данные статистики публикуются с задержкой, приведенные цифры отражают ситуацию на конец 2022 года.