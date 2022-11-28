Армения нарастит группировку спутников на орбите

Армения в ближайшие годы намерена увеличить количество своих спутников в космосе до трех, сообщил сегодня на пресс-конференции министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
"По таким направлениям, как инжиниринг, искусственный интеллект, роботостроительство, квантовые технологии правительство намерено еще больше увеличить финансирование в образовательной сфере"
- Мхитар Айрапетян
Одно из приоритетных действий армянских властей – освоение космоса, что позволит обогатить научными знаниями армянских ученых, отметил министр, передает NEWS.am.
В то же время Айрапетян посетовал на то, что первый и единственный армянский спутник на орбите, ArmSat-1, только проводит космическую фотосъемку – этим и ограничена его функциональность.