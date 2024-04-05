Вестник Кавказа

Армения и Казахстан освободят грузоперевозчиков от двух сборов

Армения и Казахстан освободят грузоперевозчиков от двух сборов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчиков, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки между Арменией и Казахстаном, освободят от двух сборов. Данный шаг должен облегчить доставку грузов между двумя республиками.

Армения и Казахстан достигли договоренности об отмене дорожного и экологического сборов, которыми облагались грузовые автомобили с национальными номерами.

Проект соответствующих изменений в межправсоглашении о международном автомобильном сообщении был одобрен на заседании армянского правительства, прошедшем в эту пятницу.

Стороны заключили этот договор еще в 2006 году, но вопрос находился в подвешенном состоянии все последующие 18 лет.

Ереван и Астана рассчитывают, что изменение соглашение поможет облегчить процесс пассажирских и грузовых перевозок между странами.

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