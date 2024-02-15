Армянский "Америабанк" стал грузинским

"Банк Грузии" завершил сделку по покупке армянского банка "Америабанк" – сделка оформлена после получения всех нужных согласований со стороны акционеров и контролирующих органов, новый хозяин обладает 90% акций финансово структуры.

В Армении сообщили о завершении сделки по продаже "Америабанка" – цена покупки составила $303,6 млн, в состав его акционеров внесены соответствующие изменения, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Новыми акционерами банка стали Bank of Georgia Group PLC (70 279 акций или около 60%), Bank of Georgia JSC "35 140 акций или около 30%) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (11 713 акций или около 10%), передает NEWS.am.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что "Банк Грузии", один из крупнейших банков страны, покупает армянский "Америабанк" за несколько сотен миллионов долларов. После покупки "Америабанк" станет независимой "дочкой" грузинского банка, но при этом не утратит своей бренд и юрлицо, он продолжит работу с нынешним руководством.