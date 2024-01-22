Вестник Кавказа
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"Банк Грузии" решил купить ведущий банк Армении

Банк Грузии
© Фото: сайт Европейского банка реконструкции и развития
"Банк Грузии" обсуждает с "Америабанком" возможность его покупки. Сделка может состояться в ближайшее время.

"Банк Грузии" намерен приобрести ведущий банк Армении "Америабанк". Соответствующую информацию подтвердили в грузинском банке.
 
Стороны уже приступили к переговорам.
 
Согласно информации, сделку профинансируют счет добавочного капитала без изменения политики дивидендов и распределения капитала компании.

"Сделка, если она состоится, будет представлять собой сделку класса 1 в соответствии с правилами листинга FCA Великобритании. Компания будет информировать акционеров о прогрессе, достигнутом в отношении приобретения, по мере необходимости. Не может быть уверенности в том, что сделка будет подписана, а в случае подписания – заключена"

– пресс-служба "Банка Грузии"

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