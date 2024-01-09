Россияне продолжают открывать бизнес в Казахстане

В Казахстане уже насчитывается более 23 тысяч российских компаний, и их число продолжает расти, сообщили в казахстанском Halyk Bank.

Число российских компаний, зарегистрированных в Казахстане, за два года удвоилось и по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, сообщает в своем исследовании дочерняя структура казахстанского Halyk Bank - инвестиционный банк Halyk Finance.

"Давление санкций Запада продолжает стимулировать российский бизнес релоцироваться в Казахстан. Несмотря на замедление их притока, рост их числа в прошлом году (+21,7%) опередил общий прирост в 16,1%. На фоне такой динамики общее количество зарегистрированных компаний из РФ превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года"

- Halyk Finance

Вкладывать свои средства российский бизнес предпочитает в сырьевые сектора – сельское хозяйство и добывающий сектор, но самый значительный рост отмечается в обрабатывающей промышленности – за два года он вырос на 60%, говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Самый большой, семикратный рост доли российских компаний, показала сфера телекоммуникаций (IT), их доля уже стала доминирующей, составив 75%, при этом востребованность IT-индустрии в стране быстро растет. За счет российских компаний отмечен и значительный рост в профессиональную научную и техническую сферу – он вырос в 3,4 раза, а число российских фирм в сфере образования – в 3,6 раза.