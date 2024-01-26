В Грузии сообщили о покупке ведущего банка Армении 

Один из крупнейших банков Грузии покупает армянский "Америабанк". Сумма сделки составила несколько сотен миллионов долларов.

"Банк Грузии" объявил о покупке армянского "Америабанка". Об этом 19 февраля рассказали в грузинском банке.

"BOGG PLC (Банк Грузии - прим. ред. ) заявляет о покупке 100% акций ведущего универсального банка Армении Америабанка. Стоимость транзакции составляет $303,6 млн"

– пресс-служба банка

Там отметили, что "Америабанк" станет независимой "дочкой" грузинского банка, но при этом не утратит своей бренд и юрлицо. Он также продолжит работу с нынешним руководством.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что их экспертная группа поможет "Америабанку" c развитием поставленных целей.

Ожидается, что сделку одобрят на собрании акционеров, которое пройдет в середине марта.