Вестник Кавказа

В Грузии сообщили о покупке ведущего банка Армении 

В Грузии сообщили о покупке ведущего банка Армении 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из крупнейших банков Грузии покупает армянский "Америабанк". Сумма сделки составила несколько сотен миллионов долларов. 

"Банк Грузии" объявил о покупке армянского "Америабанка". Об этом 19 февраля рассказали в грузинском банке. 

"BOGG PLC (Банк Грузии - прим. ред. ) заявляет о покупке 100% акций ведущего универсального банка Армении Америабанка. Стоимость транзакции составляет $303,6 млн"

– пресс-служба банка 

Там отметили, что "Америабанк" станет независимой "дочкой" грузинского банка, но при этом не утратит своей бренд и юрлицо. Он также продолжит работу с нынешним руководством. 

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что их экспертная группа поможет "Америабанку" c развитием поставленных целей. 

Ожидается, что сделку одобрят на собрании акционеров, которое пройдет в середине марта.

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