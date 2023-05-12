Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции из гаубиц

Опубликовано: 18:53, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Армении применили гаубицы на Зодском направлении, обстреляв (в очередной раз) позиции азербайджанской армии. Армянские военные также использовали минометы.

Военнослужащие ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции в районе села Зод, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, примерно в 18:00 по местному времени (17:00 мск) армянские подразделения с позиций в направлении Зода (Басаркечарский район), совершили обстрел позиций ВС Азербайджана. Причем обстреливали они азербайджанских военных из гаубиц Д-30 и минометов.

В министерстве заверили, что подразделения армии АР реализуют необходимые ответные меры. Потерь в личном составе и технике у ВС Азербайджана нет.