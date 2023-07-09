Армянские военные и боевики обстреляли Карабах и Нахчыван

Опубликовано: 10:57, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне вечером и сегодня ночью армянские НВФ и военные обстреливали азербайджанские позиции в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыванской автономной республике. Кроме того, они попытались осуществить разведку с помощью дронов и создать новые укрепления.

Армянские военные и боевики всю ночь обстреливали несколько районов Азербайджана, сообщили в Минобороны АР.

Так, с 23:40 до 06:05 ВС РА с позиций у трех сел с перерывами обстреливали из оружия различного калибра азербайджанских военных. Огонь велся от Юхары Шорджа и Зеркенда, расположенных в Басаркечарском районе, а также Карчевана, находящегося в Агарагском районе. Под обстрел попали азербайджанские позиции у в общей сложности трех населенных пунктов. Это, во-первых Бязирхана, во-вторых, Демирчидам - оба расположены в Кельбаджарском районе, в-третьих, Килит (Ордубадский район НАР).

Кроме того, накануне вечером под армянским огнем оказались азербайджанские позиции в Шушинском и Кельбаджарском районах. В период с 22:35 до 23:10 их обстреляли члены армянских НВФ с азербайджанской территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В министерстве обратили внимание на то, что азербайджанские военнослужащие приняли ответные шаги.

Армянские квадрокоптеры

В ведомстве также сообщили о пресечении разведывательных полетов квадрокоптеров. Дроны запускались как армянскими военными, так и армянскими боевиками.

ВС РА пытались таким образом провести разведку в Нахчыванской Автономной Республике и Лачинском районе. Армянские НВФ нацеливали свои дроны на село Тагаверд Ходжавендского района.

Укрепления

Наконец, по данным МО АР, азербайджанские военные не допустили создания армянскими боевиками окопов и укрытий, расширения путей снабжения и установки видеокамер на позициях. Отметим, что создание укреплений велось армянскими НВФ с применением инженерной техники.