Армянские боеприпасы найдены в Кяльбаджарском районе

В селах Чапарлы и Гасанирз Кяльбаджарского района были обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.
МВД Азербайджана проинформировало о том, что на территории Кяльбаджарского района были найдены артиллерийские установки и боеприпасы.
Уточняется, что находки были сделаны на территории села Чапарлы и Гасанирз
«Были обнаружены две зенитные пушки «КС-19», а на территории села Гасанирз обнаружено большое количество патронов разного калибра и магазины от автоматов»
– пресс-служба ведомства.
Напомним, что в начале марта МИД Азербайджана призвал Ереван передать азербайджанским властям все карты минных полей, который были созданы оккупантами в годы Карабахской войны в Карабахе и Восточном Зангезуре.