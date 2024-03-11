Армянские боеприпасы найдены в Кяльбаджарском районе

В селах Чапарлы и Гасанирз Кяльбаджарского района были обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана.

МВД Азербайджана проинформировало о том, что на территории Кяльбаджарского района были найдены артиллерийские установки и боеприпасы.

Уточняется, что находки были сделаны на территории села Чапарлы и Гасанирз

«Были обнаружены две зенитные пушки «КС-19», а на территории села Гасанирз обнаружено большое количество патронов разного калибра и магазины от автоматов»

– пресс-служба ведомства.

Напомним, что в начале марта МИД Азербайджана призвал Ереван передать азербайджанским властям все карты минных полей, который были созданы оккупантами в годы Карабахской войны в Карабахе и Восточном Зангезуре.