Арендатор сгоревшего алматинского хостела задержан

Арендатор сгоревшего накануне утром хостела в Алматы, в котором погибли 13 человек, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле Генерального прокурора страны.

Арендатор хостела в Алматы, в пожаре в котором погибли 13 человек, задержан, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

"В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела А.Мухамедъяров"

- Генпрокуратура Казахстана

По факту пожара ведется досудебное расследование, уголовное дело в отношении подозреваемого принято в производство специального прокурора, его расследованием занимается межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. Его ход контролирует Генеральный прокурор страны, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что следствие даст оценку действиям всех причастных к работе хостела.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне утром в Алматы вспыхнул пожар в хостеле по улице Шарипова, прибывшие по вызову пожарные обнаружили тела 13 человек, отравившихся угарным газом. Жертвой пожара стал также гражданин России.