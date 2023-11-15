В хостеле в Алматы погиб россиянин

Жертвой пожара, вспыхнувшего сегодня ранним утром в одном из хостелов Алматы, стал гражданин России, заявил мэр мегаполиса Ерболат Досаев.

Среди погибших при пожаре в хостеле Алматы один россиянин - гражданин республики Саха и один узбекистанец, все остальные опознанные - казахстанцы, сообщил аким Алматы Ерболат Досаев.

"Пока подтвердились данные об 11 погибших казахстанцах и 2 иностранцах - это граждане Узбекистана и Российской Федерации (Республика Саха – Якутия)"

- Ерболат Досаев

Ранее городские власти собирались размещать в хостелах студентов, которым не хватило мест в общежитии, однако этот хостел такого меморандума с вузами города не заключал. Сам хостел на улице Шарипова новый = он был открыт всего полтора месяца назад и сдавался в аренду Халык банком, которому принадлежит как залоговое имущество, передает Sputnik Казахстан.

Преимущественно постояльцами хостела были иностранцы, в частности – гастарбайтеры из Узбекистана, Пакистана и других стран, приехавшие в Алмату на заработки. Разрешения на работу хостел не имел.

"Подвальное помещение без целевого назначения запрещено переоборудовать под жилые. Пожарная сигнализация есть, она сработала, однако первичных средств пожаротушения в помещении не было"

- глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев