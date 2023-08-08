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Ардон вновь наполнился мальками каспийского лосося

Ардон вновь наполнился мальками каспийского лосося
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Масштабный запуск мальков каспийского лосося состоялся на реке Ардон. 

Более двадцати тысяч мальком ручьевой форели выпустили в северно-осетинский Ардон сотрудники республиканского филиала «Русгидро». Об этом информирует пресс-служба организации. Уточняется, что данный вид также называется каспийский лосось.

«Северо-Осетинский филиал „Русгидро“ совместно с Северо-Кавказским территориальным управлением Росрыболовства выпустили в бассейн реки Ардон 22,4 тысячи мальков ручьевой форели»

– «Русгидро»

Мальков вырастили на форелевом заводе. Затем они были доставлены на места выпуска, которые были ранее определены и оборудованы специалистами.

В Иране бесплатно распространяются мальки осетровых

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