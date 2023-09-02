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Анкара больше не ждет восстановления зерновой сделки

Анкара больше не ждет восстановления зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анкаре больше не рассчитывают на возрождение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала до середины июля из-за противоречия в позициях РФ, США и ООН. В том числе турецкое руководство допускает, что встреча Путина и Эрдогана может завершиться без договоренностей по вывозу зерна из Черного моря.

Источники в правительстве Турции сообщили сегодня, что Анкара более не ожидает восстановления действовавшей до июля зерновой сделки. В том числе нет ожиданий, что ее удастся возобновить после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 4 сентября.

Как пишет ТАСС, источник агентства назвал возвращение к зерновой сделке в ее прежней форме "маловероятной". Более ожидаемой перспективой являются некие новые условия по вывозу зерна из Черного моря.

Сама по себе тема экспорта зерна остается в повестке переговоров Путина и Эрдогана в Сочи. При этом в Анкаре допускают, что она может завершиться и без договоренностей по альтернативным сценариям из-за расхождений в позициях России, США и ООН, ограничивающих эффективность Турции как посредника.

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