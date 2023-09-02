Анкара больше не ждет восстановления зерновой сделки

Источники в правительстве Турции сообщили сегодня, что Анкара более не ожидает восстановления действовавшей до июля зерновой сделки. В том числе нет ожиданий, что ее удастся возобновить после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 4 сентября.
Как пишет ТАСС, источник агентства назвал возвращение к зерновой сделке в ее прежней форме "маловероятной". Более ожидаемой перспективой являются некие новые условия по вывозу зерна из Черного моря.
Сама по себе тема экспорта зерна остается в повестке переговоров Путина и Эрдогана в Сочи. При этом в Анкаре допускают, что она может завершиться и без договоренностей по альтернативным сценариям из-за расхождений в позициях России, США и ООН, ограничивающих эффективность Турции как посредника.