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Яндекс Карты выпустили обновление на казахском языке

Яндекс Карты выпустили обновление на казахском языке
Яндекс Карты теперь доступны на казахском языке для всех пользователей в Казахстане. Обновления включают переводы топонимов, интерфейса приложения и голосовых подсказок.

Яндекс Карты в Казахстане заговорили на казахском языке – в мобильном приложении переведены не только названия организаций и топонимы, но и сам его интерфейс.

Также стало намного удобнее пользоваться Яндекс Навигатором, поскольку приложение, а также его голосовые подсказки, которые помогают следовать по маршруту, тоже переведены на казахский, передает "АиФ-Казахстан".

Обновления уже доступны в приложениях Яндекс Карты для операционных систем iOS и Android. В компании отметили, что появление голосовых подсказок на казахском языке очень важно - ведь их используют более 90% пользователей приложения в стране.

Напомним, ежемесячно Яндекс Картами в Казахстане пользуется более 2,3 млн человек.

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