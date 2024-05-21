Вестник Кавказа

ANAMA обезвредила более 200 мин за неделю

ANAMA обезвредила более 200 мин за неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в течение недели Агентством по разминированию Азербайджана были обезврежены несколько сотен неразорвавшихся боеприпасов.

В процессе работ по разминированию на освобожденных территориях на прошлой неделе были ликвидированы несколько сотен боеприпасов. Данные об этом предоставило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию в рамках еженедельного отчета.

Уточняется, что были ликвидированы 204 мины, предназначенные для борьбы с танками и пехотой.

Кроме этого, были уничтожены 274 других боеприпаса.

По данным агентства, всего было расчищено свыше 1 тыс га территории.

Сообщается, что программа по очистке территорий проводилась совместно с Минобороны, МЧС и Госпогранслужбой республики.

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