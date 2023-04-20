Алматы готовится к землетрясению

Опубликовано: 17:35, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Алматы каждый дом оснастят схемами эвакуации, чтобы жители в случае землетрясения без паники следовали в убежища. Учения проведут осенью.

Все население Алматы научится эвакуироваться при землетрясениях, возле домов установят схемы с маршрутами до убежищ.

В Алматы население подготовят к возможным ЧС, например землетрясениям, у каждого подъезда будут установлены стенды со схемами эвакуации, об этом рассказал аким города Ерболат Досаев. Эвакуацию в убежища отработают на сейсмотренировках. Большие учения запланированы на осень, жители будут оповещены, подготовлены, изучат маршруты и точки сбора.

В настоящее время не все убежища, признал глава Алматы, отвечают требованиям. «Я в прошлую субботу объезжал, посмотрел убежища, места сборов. Некоторые из них находятся в некачественном состоянии, мне придется с ними разбираться. Дал поручения», – сообщил Досаев.