Опубликовано: 10:31, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Источники анонсировали предстоящую встречу Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля в Брюсселе. Также три политика проведут в июне переговоры с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится с армянским премьером Николом Пашиняном в Брюсселе, в переговорах также примет участие глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает британское издание Financial Times.

В статье газеты говорится, что 14 мая стороны планируют обсудить вопросы, связанные с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. Это будет первая личная встреча Алиева и Пашиняна после мюнхенских переговоров, которые состоялись в феврале этого года.

Как заявил один из источников FT, переговоры Алиева и Пашиняна – главный признак прогресса. Он также добавил, что усилия Запада по нормализации отношений Баку и Еревана являются взаимодополняющими двухвекторными процессами.

Кроме того, как подчеркнули в газете, Алиев, Пашинян и Мишель могут провести встречу с лидером ФРГ Олафом Шольцем и французским главой Эммануэлем Макроном на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдове.

Встреча руководителей Азербайджана и Армении в Брюсселе будет посвящена установлению Баку пограничного пункта на Лачинской дороге. Также планируется обсудить вопросы, связанные с демаркации границы и разминированием территорий.