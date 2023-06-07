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Али Асадов прибыл в Сочи

Али Асадов прибыл в Сочи
О начале визита премьер-министра в Сочи сообщили в Баку. Али Асадов примет участие в трех мероприятиях, в двух из них - в качестве гостя.

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов начинает рабочий визит в Сочи, заявили в Кабмине Азербайджана.

В городе-курорте он примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Приглашение на это мероприятие поступило ранее от российского коллеги Михаила Мишустина.

В программе визита Али Асадова также заседание Евразийского межправсовета и III Евразийский конгресс, где он примет участие в качестве гостя.

Премьер-министр Азербайджана также проведет двусторонние встречи с коллегами из других стран.

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