Али Асадов прибыл в Сочи

О начале визита премьер-министра в Сочи сообщили в Баку. Али Асадов примет участие в трех мероприятиях, в двух из них - в качестве гостя.
Азербайджанский премьер-министр Али Асадов начинает рабочий визит в Сочи, заявили в Кабмине Азербайджана.
В городе-курорте он примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.
Приглашение на это мероприятие поступило ранее от российского коллеги Михаила Мишустина.
В программе визита Али Асадова также заседание Евразийского межправсовета и III Евразийский конгресс, где он примет участие в качестве гостя.
Премьер-министр Азербайджана также проведет двусторонние встречи с коллегами из других стран.