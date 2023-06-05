Когда Пашинян едет в Россию?

Опубликовано: 19:56, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Дату нового визита Никола Пашиняна в РФ подтвердили в армянском правительстве. Премьер-министр РА прилетит в Сочи 7 июня.

Армянский премьер Никол Пашинян послезавтра прилетит в Россию, об этом рассказали в правительстве Армении.

Визит армянского лидера в Сочи продлится три дня, передает Sputnik Армения.

Уточняется, что глава правительства будет участвовать в заседании Евразийского межправсовета, которое состоится в городе-курорте как раз в эти дни.

Напомним, в предыдущий раз Пашинян приезжал в Россию совсем недавно - 25 мая. Он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Москве. После мероприятия прошли трехсторонние переговоры с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.